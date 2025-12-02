Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на девочку-инвалида в Сызрани

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на 14-летнюю девочку-инвалида в Сызрани. Сверстники жестко избили ее, издевались и снимали все это на видео. Пострадавшей потребовалось стационарное лечение.
О нападении на девочку в соцсетях сообщила ее мать. По словам женщины, все случилось на одной из улиц города 16 ноября 2025 года. На школьницу, которая в прошлом году перенесла онкологическую операцию, напала компания подростков. Как ранее писала «КП-Самара», ее не только серьезно избили, но и издевались над ней. Нападавшие заставили девочку встать на колени, плевались в нее и требовали извинений. За что именно — неизвестно.
Следователи завели по данному факту уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования. Насколько известно, все участники конфликта уже установлены и опрошены.