Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на девочку-инвалида в Сызрани

О нападении на девочку в соцсетях сообщила ее мать. По словам женщины, все случилось на одной из улиц города 16 ноября 2025 года. На школьницу, которая в прошлом году перенесла онкологическую операцию, напала компания подростков. Как ранее писала «КП-Самара», ее не только серьезно избили, но и издевались над ней. Нападавшие заставили девочку встать на колени, плевались в нее и требовали извинений. За что именно — неизвестно.