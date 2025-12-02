Уголовное дело членов азербайджанской диаспоры поступило в суд Екатеринбурга

Большинству фигурантов предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 году. По версии следствия, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре. По данным «Ъ-Урал», Мазахир Сафаров дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают.