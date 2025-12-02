Колотил руками и ногами: сибирячка была жестоко убита из-за ссоры со знакомым

Напомним, трагедия произошла 10 декабря 2024 года. Пьяный молодой человек встретил на улице знакомых — мужчину и женщину. По дороге между ним и сибирячкой вспыхнула ссора. Конфликт быстро перерос в жестокое избиение: обвиняемый колотил женщину руками и ногами по жизненно важным частям тела.