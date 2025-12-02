Колотил руками и ногами: сибирячка была жестоко убита из-за ссоры со знакомым

В Чунском районе Иркутской области вынесли приговор за жестокое убийство. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, 22-летний житель поселка Лесогорск приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, трагедия произошла 10 декабря 2024 года. Пьяный молодой человек встретил на улице знакомых — мужчину и женщину. По дороге между ним и сибирячкой вспыхнула ссора. Конфликт быстро перерос в жестокое избиение: обвиняемый колотил женщину руками и ногами по жизненно важным частям тела.
— Расправа продолжилась в подъезде многоквартирного дома, где он продолжил избивать уже упавшую жертву. Осознав, что она не подает признаков жизни, преступник покинул место происшествия, — рассказали в пресс-службе ведомств.
В суде обвиняемый признал вину лишь частично, утверждая, что не хотел убивать. Однако собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора.
