В Подмосковье задержали ранившего подростка ножом в ходе конфликта мужчину

«По предварительной информации, около одного из домов, расположенных на улице Большой Серпуховской, между потерпевшим и неизвестным произошла ссора, в ходе которой правонарушитель нанес подростку ножевое ранение, после чего скрылся. В результате проведенных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении противоправного деяния», — сказали в пресс-службе, добавив, что подозреваемый задержан, им оказался неоднократно судимый местный житель 1974 года рождения.