В Подмосковье задержали ранившего подростка ножом в ходе конфликта мужчину

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта ранил подростка ножом в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, около одного из домов, расположенных на улице Большой Серпуховской, между потерпевшим и неизвестным произошла ссора, в ходе которой правонарушитель нанес подростку ножевое ранение, после чего скрылся. В результате проведенных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении противоправного деяния», — сказали в пресс-службе, добавив, что подозреваемый задержан, им оказался неоднократно судимый местный житель 1974 года рождения.

Пострадавший — подросток 2010 года рождения. «Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в главке.