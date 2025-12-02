Обвинённым в изнасиловании девочки оказался экс-супруг депутата из Прикамья

Жителем Пермского края, обвинённым в склонении девочек-подростков к употреблению наркотиков и изнасиловании одной из них, оказался бывший муж депутата думы Большесосновского округа, выяснил сайт perm.aif.ru.
Согласно сообщению СУ СК РФ по Пермскому краю, мужчина 1972 года рождения был фактическим владельцем придорожного кафе. В заведении была потайная комната — там, по версии следствия, хозяин кафе склонял несовершеннолетних девушек к употреблению наркотиков, а также надругался как минимум над одной из них.
По данным perm.aif.ru, речь идёт о кафе «Казачья застава» в Большесосновском округе Прикамья и его бывшем официальном владельце Сергее Шилове. Предприниматель утратил контроль над недвижимостью из-за долгов, однако впоследствии на торгах её приобрела директор и учредитель ООО «Казачья застава» Людмила Жданова — дочь Сергея Шилова и депутата Большесосновской думы Натальи Шиловой.
Согласно информации местных СМИ, Наталья Шилова ещё 15 лет назад была хозяйкой «Казачьей заставы». Заведение работает и сейчас — на опубликованных в Сети фотографиях чеков из кафе указана ИП Наталья Шилова.
Изучив ряд судебных решений и ежегодных депутатских отчётов о доходах, perm.aif.ru выяснил, что Наталья и Сергей Шиловы были официально женаты с 1997 по 2021 год, однако, как установил суд во время раздела одного из их общих объектов недвижимости в 2021 году, с 2013 года живут раздельно и не ведут общий бюджет.
Людмила Жданова отказала perm.aif.ru в комментарии. Наталья Шилова, услышав вопрос о задержании Сергея Шилова, положила трубку.