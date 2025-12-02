Обвинённым в изнасиловании девочки оказался экс-супруг депутата из Прикамья

Изучив ряд судебных решений и ежегодных депутатских отчётов о доходах, perm.aif.ru выяснил, что Наталья и Сергей Шиловы были официально женаты с 1997 по 2021 год, однако, как установил суд во время раздела одного из их общих объектов недвижимости в 2021 году, с 2013 года живут раздельно и не ведут общий бюджет.