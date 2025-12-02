Ричмонд
Euractiv: полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их данным, полиция изъяла документы и задержала трех человек, которые подозреваются в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов.