Омич с битой напал на полицейского

ЧП произошло в Павлоградском районе.

Источник: Комсомольская правда

Павлоградский районный суд заключил под стражу 23-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по двум статьям УК РФ: «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщили в пресс-службе омских судов, ЧП произошло 20 октября. По версии следствия, сначала обвиняемый, угрожая женщине убийством, избил жену. А затем напал с битой на сотрудника полиции, приехавшего на место происшествия. В итоге полицейский получил травму головы.

Решение суда об аресте дебошир пытался обжаловать, однако омский областной суд оставил его без изменения.