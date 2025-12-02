Омич с битой напал на полицейского

Как сообщили в пресс-службе омских судов, ЧП произошло 20 октября. По версии следствия, сначала обвиняемый, угрожая женщине убийством, избил жену. А затем напал с битой на сотрудника полиции, приехавшего на место происшествия. В итоге полицейский получил травму головы.