Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Коктебеля обесточена

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. Более 15 улиц, переулков и два садовых товарищества Коктебеля во вторник остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщают в «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Аварийное отключение в пгт Коктебель, улицы: Арматлукская, Барахголь, Юнге, Гаврилова, Курортная, Ленина, Арендта, Шагинян, Македонского, Чуева, Цветаевой, Планерная, Пляжная, Приморская; переулок Школьный и прилегающие улицы/переулки», — перечислили в организации.

Нет электричества также у абонентов в садовых товариществах «Волна» и «Коктебель».

На месте уже работает аварийная бригада. Планируемое место восстановления — три часа.

Ранее в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильных дождей в центральных, южных и восточных районах. В связи с этим энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности.