Часть Коктебеля обесточена

«Аварийное отключение в пгт Коктебель, улицы: Арматлукская, Барахголь, Юнге, Гаврилова, Курортная, Ленина, Арендта, Шагинян, Македонского, Чуева, Цветаевой, Планерная, Пляжная, Приморская; переулок Школьный и прилегающие улицы/переулки», — перечислили в организации.
Нет электричества также у абонентов в садовых товариществах «Волна» и «Коктебель».
На месте уже работает аварийная бригада. Планируемое место восстановления — три часа.
Ранее в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильных дождей в центральных, южных и восточных районах. В связи с этим энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности.