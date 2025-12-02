В Перми перевозчик выплатит кондуктору 400 тысяч рублей за полученную травму

После ДТП с автобусом перевозчик отказал своему сотруднику в компенсации морального вреда. Кондуктор получила травму на рабочем месте.
ДТП произошло во время следования рейсового автобуса по маршруту «Пермь — Усть-Качка». Водитель в районе поселка Красный восход во избежание с впереди идущим трактором совершил резкий поворот и на скорости съехал с дороги в кювет.
В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса. Ее доставили в больницу, где ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Женщина более пяти месяцев провела на больничном, затем провела длительную реабилитацию.
Страховая компания выплатила пострадавшей 70 тыс. руб. Работодатель в компенсации за полученную на рабочем месте травму отказал. Он посчитал, кондуктор сама проявила грубую неосторожность, не пристегнувшись во время движения автобуса ремнем безопасности.
После получения отказа женщина обратилась в суд, который встал на ее защиту. В отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с компании-перевозчика компенсации морального вреда в размере 400 тыс. руб. Через несколько дней на депозитный счет ведомства поступила вся сумма задолженности.
«Денежные средства перечислены взыскательнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.