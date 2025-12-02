В Перми перевозчик выплатит кондуктору 400 тысяч рублей за полученную травму

После получения отказа женщина обратилась в суд, который встал на ее защиту. В отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с компании-перевозчика компенсации морального вреда в размере 400 тыс. руб. Через несколько дней на депозитный счет ведомства поступила вся сумма задолженности.