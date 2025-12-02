Взрыв газа в доме в башкирском Давлеканово унес жизнь женщины

В понедельник, 1 декабря, в Давлеканово произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из частных домов. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, в результате происшествия пострадали двое жильцов — 49-летняя женщина и 51-летний мужчина.
Их с ожогами лица и кистей рук доставили в реанимацию 18-й городской клинической больницы Уфы. К сожалению, во вторник, 2 декабря, стало известно, что женщина не перенесла полученных травм и умерла в медучреждении.
