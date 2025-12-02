За гибель двух девочек от газа в Перми будут судить маму одной из них

По данным perm.aif.ru, речь идёт о матери одной из погибших девочек. Как выяснили следователи, она самовольно установила у себя в квартире газовый проточный водонагреватель, при этом не обеспечив безопасных условий для его использования. 13 июня 2025 года женщина уехала за город. В краевом СК подчеркнули, что при отъезде она знала, что в квартире будут находиться несовершеннолетние.