За гибель двух девочек от газа в Перми будут судить маму одной из них

52-летняя жительница Перми предстанет перед судом за гибель двух несовершеннолетних девочек, насмерть отравившихся угарным газом в её квартире, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
По данным perm.aif.ru, речь идёт о матери одной из погибших девочек. Как выяснили следователи, она самовольно установила у себя в квартире газовый проточный водонагреватель, при этом не обеспечив безопасных условий для его использования. 13 июня 2025 года женщина уехала за город. В краевом СК подчеркнули, что при отъезде она знала, что в квартире будут находиться несовершеннолетние.
14 июня из-за неправильного использования нагревателя и закрытых окон в квартире скопился угарный газ. В этот момент там находились 17-летняя дочь и 14-летняя внучка хозяйки и их подруги 14 и 15 лет. 17-летняя и 15-летняя девочки погибли, надышавшись газом, 14-летних удалось спасти врачам.
В краевом следственном управлении сообщили, что расследование завершено, а уголовное дело в отношении хозяйки квартиры передано в суд. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ).