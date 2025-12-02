ГАИ: в Минске остановилось движение из-за упавшего на проезжую часть крана

Инцидент с падением крана на дорогу в белорусской столице произошел 2 декабря. Около полудня стало известно о падении крана на круговой развязке площади Богушевича. Из-за этого ЧП движение транспорта было значительно затруднено по улице Немига от улицы Мясникова в сторону улицы Клары Цеткин, и также по самой круговой развязке на площади Богушевича.