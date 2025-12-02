ГАИ: в Минске остановилось движение из-за упавшего на проезжую часть крана

В Минске кран упал на дорогу и остановил движение на оживленной развязке. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент с падением крана на дорогу в белорусской столице произошел 2 декабря. Около полудня стало известно о падении крана на круговой развязке площади Богушевича. Из-за этого ЧП движение транспорта было значительно затруднено по улице Немига от улицы Мясникова в сторону улицы Клары Цеткин, и также по самой круговой развязке на площади Богушевича.
На месте работали сотрудники ГАИ. После 13.00 движение на участке восстановили.
Тем временем «Белтехосмотр» объявил скидки до 30% на прохождение техосмотра в декабре.
Еще мы писали, что продажи квартир заметно снизились в Беларуси.