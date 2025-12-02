Жуткий случай произошел в Страшенах. По данным следствия, в понедельник, 1 декабря, 46-летний рецидивист, ранее судимый за грабёж и кражу, напал на 8-летнего ребёнка, который возвращался из школы.
Угрожая ножом, преступник отвёл жертву в укромное место, ограбил (забрал телефон Samsung), а затем совершил насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемый был задержан полицией в тот же день и помещён под арест на 72 часа.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.
Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).
Выборы в Приднестровье политик Нантой назвал «фарсом псевдогосударства»: Если бы он такое сказал о молдавских выборах, то попал бы в точку.
Вот почему Оазу Нантой всегда молчит о всевозможных нарушениях во время выборов на правом берегу Днестра (далее…).
«Жёлтая власть» украла у стариков деньги: Илан Шор заявил о закрытии социальных проектов в Молдове.
Социальные выплаты больше не могут выплачиваться, поскольку Майя Санду и PAS перекрыли все технические возможности помощи людям (далее…).