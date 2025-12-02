Губернатор Ленобласти сообщил о падении обломков БПЛА

«На месте падения обломков в Лужском районе работают оперативные службы», — написал глава региона в Telegram.
Около 06:00 мск Дрозденко сообщил, что в области была объявлена беспилотная опасность. Местных жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Отбой тревоги был дан в 09:30 мск.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше