«Ослепило солнце»: в Омске водитель, сбивший 3-летнего ребенка, попытался оправдаться

В результате ДТП малыш получил множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. С тех пор мальчик проходит лечение: ему уже сделали несколько хирургических операций и он остается под наблюдением невролога, нейрохирурга, пульмонолога и других специалистов.