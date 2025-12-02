Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ослепило солнце»: в Омске водитель, сбивший 3-летнего ребенка, попытался оправдаться

Уголовное дело против водителя начал рассматривать Центральный суд Омска.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Омска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 45-летнего омича. Мужчина обвиняется по тяжкой статье — причинение тяжкого вреда здоровью при грубом нарушении правил дорожного движения. Инцидент произошел 26 августа 2025 года вечером на улице Завертяева — у дома № 13/1.

По данным обвинительного заключения, водитель автомобиля «Mazda Premacy» совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В коляске, которую он вез, находился трехлетний ребенок.

В результате ДТП малыш получил множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. С тех пор мальчик проходит лечение: ему уже сделали несколько хирургических операций и он остается под наблюдением невролога, нейрохирурга, пульмонолога и других специалистов.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не отрицал. Он пояснил, что в момент наезда его ослепило солнце, из-за чего он не заметил пешехода.

В интересах пострадавшего ребенка к обвиняемому предъявлен гражданский иск на сумму 1,2 миллиона рублей — на возмещение как материального, так и морального вреда.

Следующее заседание по делу назначено на 12 декабря 2025 года.

Ранее мы писали, что в Омске мужчина вырвал хвойное дерево на глазах у ребенка.