«Ослепило солнце»: в Омске водитель, сбивший 3-летнего ребенка, попытался оправдаться

Центральный районный суд Омска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 45-летнего омича. Мужчина обвиняется по тяжкой статье — причинение тяжкого вреда здоровью при грубом нарушении правил дорожного движения. Инцидент произошел 26 августа 2025 года вечером на улице Завертяева — у дома № 13/1.
По данным обвинительного заключения, водитель автомобиля «Mazda Premacy» совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В коляске, которую он вез, находился трехлетний ребенок.
В результате ДТП малыш получил множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. С тех пор мальчик проходит лечение: ему уже сделали несколько хирургических операций и он остается под наблюдением невролога, нейрохирурга, пульмонолога и других специалистов.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не отрицал. Он пояснил, что в момент наезда его ослепило солнце, из-за чего он не заметил пешехода.
В интересах пострадавшего ребенка к обвиняемому предъявлен гражданский иск на сумму 1,2 миллиона рублей — на возмещение как материального, так и морального вреда.
Следующее заседание по делу назначено на 12 декабря 2025 года.
Ранее мы писали, что в Омске мужчина вырвал хвойное дерево на глазах у ребенка.