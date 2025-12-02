Мужчину в Ростовской области осудили за преступления 33-летней давности

По данным следствия, в марте 1992 года трое сообщников (дела двоих из них ведутся отдельно) проникли в один из домов в хуторе Сазонов Каменского района. Преступники напали на 60-летнего мужчину и 53-летнюю женщину, нанесли смертельные раны хозяину дома и похитили 1,5 тысячи рублей (образца 1991 года).