Мужчину в Ростовской области осудили за преступления 33-летней давности

Участник разбойного нападения и убийства получил на Дону 12 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 52-летнего мужчину осудили за преступления 33-летней давности, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Мужчину признали виновным в разбое (п.п. «а, б, в, е» ст. 146 УК РСФСР) и убийстве при отягчающих обстоятельствах (п. «а» ст. 102 УК РСФСР).

По данным следствия, в марте 1992 года трое сообщников (дела двоих из них ведутся отдельно) проникли в один из домов в хуторе Сазонов Каменского района. Преступники напали на 60-летнего мужчину и 53-летнюю женщину, нанесли смертельные раны хозяину дома и похитили 1,5 тысячи рублей (образца 1991 года).

В начале расследования личности нападавших определить не смогли, но в 2024 году благодаря работе криминалистов установили одного из подозреваемых. В итоге он получил 12 лет колонии строгого режима.

На данный момент следствие продолжается, ведется работа по поиску и задержанию двух других участников преступления.

