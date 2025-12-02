Ричмонд
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. ДТП с пятью автомобилями произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, сегодня по адресу Варшавское шоссе, село Ознобишино произошло ДТП — столкновение двух автомобилей с последующим столкновением с ещё тремя автомобилями, съездом с дороги и опрокидыванием», — сказали в главке.

Предварительно, пострадали два человека. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, грузовик не справился с управлением, столкнулся с пятью легковыми автомобилями и съехал в кювет. По его словам, в ДТП пострадали три человека.