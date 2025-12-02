В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками

«По предварительным данным, сегодня по адресу Варшавское шоссе, село Ознобишино произошло ДТП — столкновение двух автомобилей с последующим столкновением с ещё тремя автомобилями, съездом с дороги и опрокидыванием», — сказали в главке.
Предварительно, пострадали два человека. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, грузовик не справился с управлением, столкнулся с пятью легковыми автомобилями и съехал в кювет. По его словам, в ДТП пострадали три человека.