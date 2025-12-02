Ричмонд
Исчезнувшего в Пермском крае мужчину нашли мёртвым в лесу возле деревни

Его искали на протяжении нескольких часов.

Источник: Поисково-спасательная служба КМО

Мужчина, исчезнувший в Пермском крае, был найден мёртвым в лесу возле деревни, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа (КМО).

О происшествии ведомство рассказало днём 2 декабря. Как оказалось, утром того же дня в спасательную службу поступила заявка от полицейских. Правоохранители просили помощи в поисках мужчины 1949 года рождения, который пропал ранее.

На место предполагаемого исчезновения — в лесной массив между деревнями Кокуй и Подъельники — выдвинулась группа оперативного реагирования № 8. Сотрудники ведомства начали поиски пешком и на транспорте.

«По прибытию к месту вызова, спасатели приступили к поискам в пешем порядке и на аварийно-спасательном автомобиле. Через два часа поисков, спасатели ГОР 8 обнаружили тело мужчины (1949 г. р.) без признаков жизни», — рассказывает Поисково-спасательная служба КМО.

Как рассказывают спасатели, тело, переданное полицейским, удалось найти в лесу — в 300 метрах от деревни Кокуй.