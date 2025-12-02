Ричмонд
В Самаре мошенницу осудили на 2,5 года за хищение 335 тысяч рублей из бюджета

Жительница Самары выдавала себя за владелицу шиномонтажной мастерской и получала выплаты по поддельным документам.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вынесли приговор местной жительнице, которая обманным путем получила из бюджета 335 тысяч рублей. Женщина уже была судима за аналогичное преступление, сообщает прокуратура Самарской области.

«Мошенница обратилась в министерство социальной политики области в июле 2022 года с заявлением о предоставлении меры поддержки предпринимателям. Она обманула, что оказывает услуги шиномонтажа», — рассказали в пресс-службе.

Для получения государственной выплаты были предоставлены фиктивные документы. Получив деньги, она потратила их по своему усмотрению. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.