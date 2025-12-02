«Я не виновна»: В Волгограде вступило в силу 8-летнее наказание за взятку

Суд установил, что с января 2023 года по апрель 2024 года Нестроевая за деньги заранее сообщала знакомой риелтору точные даты и время проведения электронных аукционов на покупку жилья для социально уязвимых граждан. Это позволяло предпринимательнице подавать более выгодные предложения и получать преимущество при заключении госконтрактов.