«Я не виновна»: В Волгограде вступило в силу 8-летнее наказание за взятку

Волгоградский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело бывшего начальника отдела сопровождения закупочной деятельности ГКУ «Управление капитального строительства» Наталии Нестроевой и оставил без изменений приговор Центрального районного суда от 17 сентября 2025 года.
Ее признали виновной в получении взятки в особо крупном размере. В заседании участвовала прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области Кристина Самсонова.
Суд установил, что с января 2023 года по апрель 2024 года Нестроевая за деньги заранее сообщала знакомой риелтору точные даты и время проведения электронных аукционов на покупку жилья для социально уязвимых граждан. Это позволяло предпринимательнице подавать более выгодные предложения и получать преимущество при заключении госконтрактов.
Всего таким способом было заключено 89 контрактов. За свою помощь чиновница получила 1 млн 780 тыс. рублей. Свою вину она не признавала.
Суд приговорил ее к 8 годам колонии общего режима и запретил в течение 5 лет занимать должности с управленческими функциями в государственных и муниципальных учреждениях.
По ходатайству прокуратуры деньги, полученные преступным путем, изъяли в доход государства. Осужденная подала апелляцию с просьбой оправдать ее, но областной суд согласился с позицией прокуратуры и оставил приговор в силе.
Решение уже вступило в законную силу.
