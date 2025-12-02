«Человек думает, что покупает товар»: татарстанцев предупредили о новых уловках мошенников

По словам Юсупова, особенно уязвимыми оказываются молодежь, домохозяйки и женщины в декретном отпуске — люди, активно пользующиеся интернетом и стремящиеся подзаработать без отрыва от бытовых дел. Общение с преступниками длится около месяца: за это время они входят в доверие и стараются вытянуть максимально возможную сумму.