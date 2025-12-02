«Человек думает, что покупает товар»: татарстанцев предупредили о новых уловках мошенников

Кибермошенники значительно расширили набор схем, связанных с маркетплейсами и фишинговыми сайтами. Пользователей заманивают обещаниями легкой подработки, но в результате попавшиеся на крючок теряют крупные суммы, пишет ИА «Татар-информ».
Рост афер с маркетплейсами.
В МВД Татарстана сообщили, что за последние два года число мошенничеств, связанных с маркетплейсами, заметно выросло. Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов объяснил, что кибермошенники используют различные манипуляции, стремясь получить доступ к личным данным пользователей популярных торговых площадок.
По его словам, злоумышленники чаще всего продвигают объявления о подработке: такие сообщения появляются в таргетированной рекламе, рассылках мессенджеров и социальных сетей. Предлагаемые задания варьируются — от простых лайков до покупки товара и оставления отзывов, а в качестве мотивации обещается возврат потраченных средств с процентами.
Как мошенники создают иллюзию официальной подработки.
Юсупов отметил, что «лжеработодатели» запрашивают у людей документы для оформления на работу, данные банковских карт и другие личные сведения. Все выглядит так, будто действительно идет процесс трудоустройства, хотя никакого очного собеседования не проводится.
После этого схема развивается по привычному сценарию: человеку присылают ссылку на товар, который нужно купить для отзыва. Однако, как пояснил представитель МВД, такие ссылки ведут не на реальный маркетплейс, а на фишинговый сайт, внешне копирующий оригинальный ресурс.
Жертва уверена, что покупает товар, хотя на деле просто переводит деньги мошенникам. Как подчеркнул Юсупов, сначала аферисты действительно возвращают небольшие суммы с «доплатой», создавая иллюзию честного заработка. Это повторяется несколько раз, пока мошенники не предлагают оплатить товар стоимостью до 200 тыс. рублей.
Когда человек соглашается и отправляет значительную сумму, общение прекращается. Даже с учетом ранее полученных небольших «вознаграждений» пострадавшие в итоге теряют существенные деньги. Вычислить мошенников сложно — они используют шифрование и тщательно маскируют деятельность.
Кто чаще других ведется на уловки кибермошенников.
По словам Юсупова, особенно уязвимыми оказываются молодежь, домохозяйки и женщины в декретном отпуске — люди, активно пользующиеся интернетом и стремящиеся подзаработать без отрыва от бытовых дел. Общение с преступниками длится около месяца: за это время они входят в доверие и стараются вытянуть максимально возможную сумму.
Он добавил, что мошенники могут предлагать подработку по заполнению карточек товаров, а затем внезапно сообщать, что вакансия закрыта, предлагая вместо нее «зарабатывать» на отзывах и лайках.
Фальшивые офисы и набор в фиктивные компании.
Юсупов рассказал и о схеме, связанной с фиктивными компаниями: мошенники якобы нанимают продавцов, менеджеров или уборщиц, заманивая объявлениями о вакансиях. Людей приглашают в офис, где им предлагают вложить накопления в криптовалюту или акции. На деле это приводит к потере всех вложенных средств.
Он отметил, что структура таких схем схожа с предыдущими — главная цель аферистов остается прежней: убедить человека доверить им свои деньги.
Мошенники под видом службы безопасности.
Еще одним способ обмана — злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности маркетплейса. Они утверждают, что с аккаунта жертвы якобы совершены подозрительные операции, и просят сообщить код из SMS-сообщения. Получив его, преступники получают доступ к банковским картам, привязанным к профилю.
Кроме того, они могут прислать ссылку на поддельный сайт, где человек вводит логин и пароль, фактически передавая их злоумышленникам. Придумываются и другие предлоги — от «возврата средств» до «сбоя системы».
Как защититься от онлайн-афер.
Юсупов дал несколько рекомендаций по безопасности. Он подчеркнул, что никогда нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и важно проверять доменные адреса — фишинговые сайты отличаются от оригинальных одной-двумя буквами. Юсупов предупредил, что установка программ по присланным ссылкам может привести к заражению устройства вредоносным ПО.
Собеседник посоветовал использовать отдельную карту для интернет-платежей и пополнять её только на сумму покупки. Особенно осторожными стоит быть в периоды распродаж — в это время количество фишинговых сайтов резко увеличивается.
Юсупов считает, что пользователям стоит избегать изначально сомнительных схем заработка, например платных лживых отзывов. Он подчеркнул, что однажды человек сам может стать жертвой подобных комментариев и приобрести некачественный товар, поверив фальшивым рекомендациям.