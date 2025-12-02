Два человека погибли в пожаре в доме в центре Петербурга

Около двух часов дня 2 декабря на пульт спасателей поступил очередной тревожный сигнал. Голос на том конце провода попросил немедленно приехать в дом 29 на улице Блохина, где вспыхнул пожар. О подробностях происшествия в Петроградском районе сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Пламя охватило комнату площадью 12 квадратных метров в двухкомнатной квартире. В результате мощного возгорания погибли два человека, — уточнили в ведомстве.
Огонь ликвидировали в 14:25, то есть спустя всего 34 минуты. Для этого привлекли силы 15 спасателей и трех спецмашин. Что стало причиной пожара, выяснят дознаватели.
