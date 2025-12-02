Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в пожаре в доме в центре Петербурга

Мощное возгорание в Петроградском районе закончилось трагедией.

Источник: Комсомольская правда

Около двух часов дня 2 декабря на пульт спасателей поступил очередной тревожный сигнал. Голос на том конце провода попросил немедленно приехать в дом 29 на улице Блохина, где вспыхнул пожар. О подробностях происшествия в Петроградском районе сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Пламя охватило комнату площадью 12 квадратных метров в двухкомнатной квартире. В результате мощного возгорания погибли два человека, — уточнили в ведомстве.

Огонь ликвидировали в 14:25, то есть спустя всего 34 минуты. Для этого привлекли силы 15 спасателей и трех спецмашин. Что стало причиной пожара, выяснят дознаватели.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала об инциденте в гостинице в Калининском районе, где семейная ссора переросла в драку. После этого на больничной койке оказалась женщина.