Два человека погибли в пожаре в доме в центре Петербурга

Около двух часов дня 2 декабря на пульт спасателей поступил очередной тревожный сигнал. Голос на том конце провода попросил немедленно приехать в дом 29 на улице Блохина, где вспыхнул пожар. О подробностях происшествия в Петроградском районе сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.