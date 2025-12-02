Ричмонд
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в Башкирии

В Башкирии фиксируют сезонный подъем ОРВИ и гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии отмечается традиционный для этого времени года рост числа простудных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в регионе зарегистрировали более 65 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом, что на пять тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве подтвердили, что ситуация соответствует сезонным ожиданиям. Лабораторные исследования показывают, что среди обнаруженных вирусов гриппа доминирует тип А.

Для предотвращения вспышек инфекции в детских садах и школах организован так называемый «утренний фильтр»: всем детям при входе измеряют температуру. Эта мера позволяет вовремя изолировать заболевших и снизить риск заражения в коллективах. Точное количество классов, закрытых на карантин, не называется, однако ранее сообщалось, что на дистанционное обучение перевели как минимум пять классов.

