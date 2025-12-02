Ричмонд
Убил ребенка и покушался на его мать и брата — в Крыму ищут преступника

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе ведется поиск 27-летнего мужчины, который убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата. Об этом сообщили в Следкоме России.

Источник: СК РФ

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла в ночь на 2 декабря в одном из домов в Русском переулке.

«Установлено, что сегодня ночью в частном доме по переулку Русский города Симферополя 27-летний молодой человек при помощи кухонного топорика совершил убийство 12-летнего племянника, ранив 6-летнего племенника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь проживающего с ними родственника», — сказано в сообщении.

По данным СК, потерпевшие доставлены в реанимацию, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным прокуратуры Крыма, подозреваемый с места происшествия скрылся, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего и покушения на убийство его матери и брата. Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора Крыма Олега Камшилова.

«Подозреваемый с места происшествия скрылся, проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения», — уточнили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России, проведен тщательный осмотр домовладения, с помощью криминалистической техники изъяты следы, иные предметы, представляющие важность для следствия в качестве доказательственной базы, а также предполагаемое орудие убийства.