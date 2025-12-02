Убил ребенка и покушался на его мать и брата — в Крыму ищут преступника

«Установлено, что сегодня ночью в частном доме по переулку Русский города Симферополя 27-летний молодой человек при помощи кухонного топорика совершил убийство 12-летнего племянника, ранив 6-летнего племенника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь проживающего с ними родственника», — сказано в сообщении.