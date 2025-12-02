Автомеханику из Севастополя грозит до 5 лет колонии за обман работодателя

Автомеханику из Севастополя грозит до 5 лет колонии за обман своего работодателя, сообщили в пресс-службе городской полиции.
26-летний сотрудник СТО действовал по схеме: по договорам принимал автомобили для ремонта, чинил их и после возвращения довольным владельцам уничтожал документы. Полученные деньги отправлялись в карман к молодому человеку.
Совладелец мастерской, где работал обвиняемый, однажды услышал странный разговор автомеханика с клиентом, где речь шла о какой-то дополнительной оплате. Так схема и вскрылась. Оказалось, что за четыре месяца парень таким образом починил 12 машин и похитил у работодателя 200 тысяч рублей.
Оперативники задержали злоумышленника. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.