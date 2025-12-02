Автомеханику из Севастополя грозит до 5 лет колонии за обман работодателя

Совладелец мастерской, где работал обвиняемый, однажды услышал странный разговор автомеханика с клиентом, где речь шла о какой-то дополнительной оплате. Так схема и вскрылась. Оказалось, что за четыре месяца парень таким образом починил 12 машин и похитил у работодателя 200 тысяч рублей.