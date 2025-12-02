В Екатеринбурге будут судить двух экстремистов за побег из СИЗО и кражу

По версии следствия, обвиняемые, в отношении которых ранее судом был вынесен приговор, находились в изоляторе № 1 ГУФСИН по Свердловской области в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на судебный акт. Они сбежали из следственного изолятора, изготовив отмычку. После побега до 7 сентября обвиняемые скрывались в садоводческом товариществе возле Екатеринбурга. Там они повредили датчики движения и проникли в жилой дом, похитив имущество на сумму более 7,1 тыс. руб.