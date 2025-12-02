AFP: экс-главу дипслужбы ЕС Могерини задержала бельгийская полиция

Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура официально подтвердили задержание трех человек в ходе обысков бельгийской полиции в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и частных домах.
Задержанные обвиняются в махинациях с тендерами на строительство, которые финансировала ЕС.
