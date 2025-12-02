Ричмонд
AFP: экс-главу дипслужбы ЕС Могерини задержала бельгийская полиция

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и действующий ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана бельгийской полицией в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Источник: AP 2024

Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура официально подтвердили задержание трех человек в ходе обысков бельгийской полиции в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и частных домах.

Задержанные обвиняются в махинациях с тендерами на строительство, которые финансировала ЕС.

