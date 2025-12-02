Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области проверяют фонд «Оплот», раскритикованный губернатором Федорищевым

Как стало известно «Ъ», правоохранительные органы начали проверку деятельности фонда «Оплот» после того как губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX сообщил, что неизвестные от лица организации представляются друзьями главы региона, а данный фонд создан от его имени.

Источник: Коммерсантъ

«Цели у фонда благие, но видится, что это лишь ширма для другой, противоправной деятельности», — написал губернатор.

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», фонд «Оплот» специализируется на деятельности по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций. Руководителями организации являются Николай Кириллин и Ахмет Чергизов. Одним из учредителей значится Андрей Пожидаев, который после огласки губернатором покинул пост исполнительного директора фонда. Он также является учредителем в нескольких добровольческих пожарных организациях, которые получали бюджетные средства для тушения районов в отдаленных районах Новокуйбышевска. При этом, по информации «Ъ», за последний год, несмотря на полученные бюджетные средства на тушение пожаров, структуры господина Пожидаева выезжали всего несколько раз.

По сведениям «Ъ», с этими структурами хотят расторгнуть договоры либо сократить суммы финансирования. Также, по данным «Ъ», Андрей Пожидаев опрашивался следственными органами в рамках расследования бывшего главы регионального ГУ МЧС Олега Бойко. Силовики просматривали возможную аффилированность между ними. Впрочем, уголовной ответственности господин Пожидаев избежал.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше