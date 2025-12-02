В Самарской области проверяют фонд «Оплот», раскритикованный губернатором Федорищевым

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», фонд «Оплот» специализируется на деятельности по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций. Руководителями организации являются Николай Кириллин и Ахмет Чергизов. Одним из учредителей значится Андрей Пожидаев, который после огласки губернатором покинул пост исполнительного директора фонда. Он также является учредителем в нескольких добровольческих пожарных организациях, которые получали бюджетные средства для тушения районов в отдаленных районах Новокуйбышевска. При этом, по информации «Ъ», за последний год, несмотря на полученные бюджетные средства на тушение пожаров, структуры господина Пожидаева выезжали всего несколько раз.