Раскрыто убийство ветерана ВОВ, произошедшее 17 лет назад

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело об убийстве 83-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Пуховичского района, обвиняемым является ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель, сообщили в областной прокуратуре.

Источник: Sputnik.by

Убийство долгое время оставалось нераскрытым, но благодаря кропотливой работе сотрудников правоохранительных органов удалось установить личность злоумышленника.

«Преступление в 2007 году совершил житель Пуховичского района», — сообщил начальник отдела прокуратуры Минской области Денис Новицкий.

По его словам, следователи выяснили, что в ночь с 5 на 6 января 2007 года пьяный 20-летний мужчина проник в дом 83-летнего ветерана войны в деревне Светлый Бор. Там он нашел деньги, часы, государственные награды СССР, БССР и Республики Беларусь.

«Когда хозяин дома застал обвиняемого на месте преступления, тот ударил его по голове молотком три раза», — рассказал Новицкий.

По его словам, злоумышленник с похищенным скрылся, а ветеран, который являлся инвалидом II группы, был доставлен в больницу, где умер от полученных травм.

Хищения и разбой

Следствием также установило, что с 2010 по 2018 год обвиняемый несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хищения, разбой, другие преступления, был осужден.

Он освободился из мест лишения свободы в ноябре 2024 года и вновь совершил особо тяжкое преступление — в мае 2025-го во время распития спиртного избил 42-летнюю женщину, сломав ей ребра и повредив легкое.

Уголовное дело в отношении задержанного передано в Минский областной суд.