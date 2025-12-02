Раскрыто убийство ветерана ВОВ, произошедшее 17 лет назад

Убийство долгое время оставалось нераскрытым, но благодаря кропотливой работе сотрудников правоохранительных органов удалось установить личность злоумышленника.
«Преступление в 2007 году совершил житель Пуховичского района», — сообщил начальник отдела прокуратуры Минской области Денис Новицкий.
По его словам, следователи выяснили, что в ночь с 5 на 6 января 2007 года пьяный 20-летний мужчина проник в дом 83-летнего ветерана войны в деревне Светлый Бор. Там он нашел деньги, часы, государственные награды СССР, БССР и Республики Беларусь.
«Когда хозяин дома застал обвиняемого на месте преступления, тот ударил его по голове молотком три раза», — рассказал Новицкий.
По его словам, злоумышленник с похищенным скрылся, а ветеран, который являлся инвалидом II группы, был доставлен в больницу, где умер от полученных травм.
Хищения и разбой
Следствием также установило, что с 2010 по 2018 год обвиняемый несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хищения, разбой, другие преступления, был осужден.
Он освободился из мест лишения свободы в ноябре 2024 года и вновь совершил особо тяжкое преступление — в мае 2025-го во время распития спиртного избил 42-летнюю женщину, сломав ей ребра и повредив легкое.
Уголовное дело в отношении задержанного передано в Минский областной суд.