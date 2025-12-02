Турция и Египет лидируют в предпочтениях уфимских туристов на Новый год

Как отмечают аналитики, большинство путевок на этот период было куплено заранее, так как спрос традиционно высок, а количество праздничных дней ограничено. Средний бюджет недельного тура для двух человек колеблется от 119 до 193 тысяч рублей. Например, отдых в Турции по системе «все включено» в среднем обходится в 119 тысяч рублей за неделю на двоих. Похожий тур в ОАЭ будет стоить около 193 тысяч рублей, но чаще всего питание там включает только завтрак и ужин.