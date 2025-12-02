Ричмонд
Турция и Египет лидируют в предпочтениях уфимских туристов на Новый год

Стало известно, куда чаще всего летят уфимцы на новогодние каникулы.

Источник: Комсомольская правда

Согласно анализу сервиса путешествий «Турвизор», жители Уфы и Башкирии в новогодние праздники чаще всего бронируют туры на неделю в Турцию и Египет. Эти направления являются безусловными лидерами спроса: на Турцию приходится 28% вылетов, на Египет — 21%.

Третье место по популярности занимают поездки по России. Объединенные Арабские Эмираты привлекают 11% уфимских туристов, а Китай выбирают 6% отдыхающих.

Как отмечают аналитики, большинство путевок на этот период было куплено заранее, так как спрос традиционно высок, а количество праздничных дней ограничено. Средний бюджет недельного тура для двух человек колеблется от 119 до 193 тысяч рублей. Например, отдых в Турции по системе «все включено» в среднем обходится в 119 тысяч рублей за неделю на двоих. Похожий тур в ОАЭ будет стоить около 193 тысяч рублей, но чаще всего питание там включает только завтрак и ужин.

Напомним, что из аэропорта Уфы доступны прямые рейсы по 47 направлениям, из них 18 — международные. Ключевые курорты Турции (Анталья, Стамбул), Египта (Шарм-эш-Шейх, Хургада), ОАЭ (Дубай, Шарджа), страны СНГ, а также Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд и Китай можно посетить без пересадок.

