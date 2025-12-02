Ричмонд
В Екатеринбурге мужчину задержали через пять минут после освобождения из колонии

В Екатеринбурге мужчину задержали через пять минут после освобождения из колонии. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

Мужчина вышел за пределы территории исправительной колонии № 10 в 10.15 по местному времени, а уже в 10.20 его задержали. Операцию провели сотрудники оперативного управления Свердловского ГУФСИН при взаимодействии с региональным управлением ФСБ.

Выяснилось, что за четыре дня до освобождения в отношении мужчины возбудили новое дело, что и стало основанием для задержания.

Ему инкриминируется деяние, предусмотренное частью 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса. Речь идет о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в террористическую деятельность.

Сразу после задержания мужчину доставили в следственный отдел ФСБ.