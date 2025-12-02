На Южном Урале задержали лже-гадалку, обманувшую мужчину с любовным приворотом

«Вступив в переписку с автором объявления, попросил совершить любовный приворот возлюбленной и перевел на указанный электронный кошелек 10 тыс. рублей в качестве оплаты. Когда обещанного результата не последовало, клиент понял, что стал жертвой обмана», — отметили стражи порядка.