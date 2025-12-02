На Южном Урале задержали лже-гадалку, обманувшую мужчину с любовным приворотом

В Челябинской области задержали лже-гадалку, обманувшую мужчину с любовным приворотом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сотрудники отдела полиции “Левобережный” пресекли деятельность местной жительницы, обманывавшей горожан, выдавая себя за гадалку», — рассказали в местной полиции.
Все началось с заявления 58-летнего мужчины. Он нашел в интернете объявление о предоставлении магических услуг.
«Вступив в переписку с автором объявления, попросил совершить любовный приворот возлюбленной и перевел на указанный электронный кошелек 10 тыс. рублей в качестве оплаты. Когда обещанного результата не последовало, клиент понял, что стал жертвой обмана», — отметили стражи порядка.
Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя женщина, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.
Она призналась, что на протяжении нескольких лет вводила людей в заблуждение, не обладая никакими сверхъестественными способностями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 (мошенничество).