В Новоаненском районе автомобиль сбил насмерть пешехода. Трагедия произошла 30 ноября, примерно в 18:15 в селе Кобуска.
Пока известно только то, что погиб 38-летний пешеход. Его сбил автомобиль Skoda, за рулем которого находился 19-летний парень.
Пострадавший скончался еще до приезда скорой.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.
Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).
Выборы в Приднестровье политик Нантой назвал «фарсом псевдогосударства»: Если бы он такое сказал о молдавских выборах, то попал бы в точку.
Вот почему Оазу Нантой всегда молчит о всевозможных нарушениях во время выборов на правом берегу Днестра (далее…).
«Жёлтая власть» украла у стариков деньги: Илан Шор заявил о закрытии социальных проектов в Молдове.
Социальные выплаты больше не могут выплачиваться, поскольку Майя Санду и PAS перекрыли все технические возможности помощи людям (далее…).