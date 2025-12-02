Ричмонд
В Молдове автомобиль сбил насмерть пешехода: Он скончался еще до приезда скорой

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

В Новоаненском районе автомобиль сбил насмерть пешехода. Трагедия произошла 30 ноября, примерно в 18:15 в селе Кобуска.

Пока известно только то, что погиб 38-летний пешеход. Его сбил автомобиль Skoda, за рулем которого находился 19-летний парень.

Пострадавший скончался еще до приезда скорой.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

