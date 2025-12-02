Ричмонд
Утепление фасадов в Башкирии отложили на три года

В республике продлили мораторий на дорогостоящий ремонт фасадов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продлили период, в течение которого многоквартирные дома не будут утеплять в рамках капитального ремонта. Соответствующий закон переносит срок отказа от этого вида работ с 1 января 2026 года на 1 января 2029 года.

Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики, за последнее десятилетие стоимость утепления одного дома выросла в четыре раза — с 5 до 19,5 миллионов рублей. На такую сумму можно привести в порядок кровли почти трех типовых многоквартирных домов, учитывая, что средняя цена ремонта одной крыши составляет около 7,2 миллиона рублей.

В ведомстве сообщили, что сейчас приоритет отдан ремонту кровель, поэтому от утепления фасадов решено временно отказаться.

