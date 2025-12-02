Утепление фасадов в Башкирии отложили на три года

Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики, за последнее десятилетие стоимость утепления одного дома выросла в четыре раза — с 5 до 19,5 миллионов рублей. На такую сумму можно привести в порядок кровли почти трех типовых многоквартирных домов, учитывая, что средняя цена ремонта одной крыши составляет около 7,2 миллиона рублей.