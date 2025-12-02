Автомобиль в доход государства: челябинца осудили за склад немаркированных сигарет на 3,5 млн рублей

Житель Челябинска понес наказание за попытку нажиться на незаконном табачном бизнесе. Курчатовский районный суд приговорил 48-летнего мужчину к условному сроку, крупному штрафу и конфисковал его автомобиль. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Полицейские в конце 2024 года обнаружили у мужчины целый склад немаркированных сигарет — около 27 тысяч пачек на сумму 3,5 млн рублей. Товар нашли в гараже и в автомобиле Volkswagen Sharan, который осужденный использовал для перевозки.
Суд признал, что мужчина готовил партию к продаже, нанося ущерб бюджету и поддерживая «серый» рынок. Помимо условного срока и штрафа в 300 тыс. рублей, Volkswagen был обращен в доход государства, а все изъятые сигареты будут уничтожены.