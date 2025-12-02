Правоохранители проверили завирусившуюся в интернете историю с «попыткой похищения» детей в Боровлянах

В интернете завирусилось видео, в котором женщина сообщила, что ее дочерей на детской площадке якобы пытался похитить неизвестный. Сотрудники милиции провели проверку и тщательно разобрались в ситуации. Установлено, что житель деревни Боровляны приехал во двор забрать свою дочь, которая гуляла с подругой. В сумерках он заметил похожих детей и позвал их. Подойдя ближе, понял, что ошибся, и направился обратно к своему автомобилю.
В этот момент мать девочек окликнула мужчину и предупредила, что снимет его на телефон и разместит в интернете. Тот пояснил, что всего лишь ищет своего ребенка. Вскоре его дочь, находившаяся в квартире подруги, вышла из дома, и они уехали.
«В последнее время участились случаи размещения в интернете хайпового видеоконтента, который приводит к созданию паники в обществе и зачастую не соответствует действительности. Человек, который заботится о жизни и здоровье своих близких, в первую очередь обращается за помощью в экстренные службы, а не делает на этом пиар в Сети. При подозрении на совершение преступления немедленно звоните в милицию по телефону 102 или пишите в чат-бот “Мы всегда рядом!”. Беларусь — спокойная страна, где дети могут без опаски играть на улице. В Министерстве внутренних дел достаточно сил и средств, чтобы это обеспечить», — отметили в МВД.