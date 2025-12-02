В Севастополе женщину будут судить за призывы к экстремизму

В Севастополе местную жительницу обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
В марте 2023 года женщина разместила комментарии к сообщениям в публичном Telegram-канале. Они содержали призывы к убийству группы людей по национальному признаку.
«Деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Гагаринский районный суд.