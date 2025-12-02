Воронежская пенсионерка отдала аферистам 1,2 миллиона

80-летней жительнице Воронежа позвонил лжесотрудник военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Аферист обвинил пенсионерку в финансировании терроризма. Затем встревоженную пожилую женщину убедили снять накопления и передать курьеру для их дальнейшей «проверки». Она так и сделала: отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.