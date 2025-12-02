Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская пенсионерка отдала аферистам 1,2 миллиона

Женщина полагала, что выполняет указания прокурора.

Источник: Комсомольская правда

80-летней жительнице Воронежа позвонил лжесотрудник военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Аферист обвинил пенсионерку в финансировании терроризма. Затем встревоженную пожилую женщину убедили снять накопления и передать курьеру для их дальнейшей «проверки». Она так и сделала: отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

1 декабря от действий киберпреступников пострадали восемь жителей Воронежской области, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около 2,5 миллионов.