Депутат Матвеев потребовал компенсацию с парней, напавших на него в Самаре

На скамье подсудимых оказались трое молодых людей. Их обвиняют в покушении на убийство. На прошлой неделе состоялись прения сторон, где Михаил Матвеев попросил отправить фигурантов в колонию. В понедельник, 1 декабря, обвиняемые должны были выступить с последним словом и суд бы удалился в совещательную комнату для определения приговора. Однако 28 ноября депутат подал иск о компенсации вреда. Поскольку он сделал этот поздно, то суд решил возобновить следствие по делу.