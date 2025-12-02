Депутат Матвеев потребовал компенсацию с парней, напавших на него в Самаре

В Самаре возобновили судебное следствие по делу о нападении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева и его водителя. Все из-за того, что парламентарий подал иск о возмещении морального вреда и материального ущерба. Информация об этом размещена на сайте Промышленного районного суда.
На скамье подсудимых оказались трое молодых людей. Их обвиняют в покушении на убийство. На прошлой неделе состоялись прения сторон, где Михаил Матвеев попросил отправить фигурантов в колонию. В понедельник, 1 декабря, обвиняемые должны были выступить с последним словом и суд бы удалился в совещательную комнату для определения приговора. Однако 28 ноября депутат подал иск о компенсации вреда. Поскольку он сделал этот поздно, то суд решил возобновить следствие по делу.
Напомним, на депутата Михаила Матвеева и его водителя напали в июле 2024 года. Первому хулиганы разбили голову камнем, а второму сломали ключицу. И все из-за того, что они хотели остановить конфликт, свидетелями которого стали на 9-й Просеке.