В Верхнедвинском районе мужчина выпил стеклоомыватель и умер

В Верхнедвинском районе 62-летний мужчина пил на протяжении двух дней. А когда алкоголь закончился, то употребил стеклоомывающую жидкость. Вечером 29 ноября его супруга обратила внимание на плохое самочувствие мужа. Он признался жене, что выпил стеклоомывающую жидкость.
Пострадавшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он вскоре скончался в учреждении здравоохранения.
Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего, назначен ряд экспертных исследований. По данному факту Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.