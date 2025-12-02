В Верхнедвинском районе мужчина выпил стеклоомыватель и умер

В Верхнедвинском районе 62-летний мужчина пил на протяжении двух дней. А когда алкоголь закончился, то употребил стеклоомывающую жидкость. Вечером 29 ноября его супруга обратила внимание на плохое самочувствие мужа. Он признался жене, что выпил стеклоомывающую жидкость.