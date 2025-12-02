Мошенники обманули за минувшие сутки омского бухгалтера и директора омской фирмы

В Омске потерпели финансовое фиаско в общении с мошенниками 33-летняя бухгалтер и 50-летняя директор предприятия. Обе женщины попались на уловки мошенников, пытаясь получить легкие деньги.
Бухгалтер на индивидуальном предприятии — 33-летняя жительница Кировского округа — «клюнула» на объявление в интернете о дополнительном заработке путем «инвестиций». По итогу «игры на бирже» омичка лишилась почти 650 тысяч рублей. Еще более абсурдным решением отличилась 50-летняя директор одного из омских предприятий. Ей пришло сообщение в мессенджер о лотерее, которую организовал один из банков. Дама не удосужилась проверить информацию либо на официальном сайте этого кредитного учреждения, либо просто позвонив в банк. По итогу, она потеряла 65 тысяч рублей.
Полиция в который раз напоминает омичам о необходимости быть предельно бдительными при общении по телефону, в сети интернет и совершении денежных операций. К предложениям неизвестных о быстром и легком заработке следует относиться скептически: инвестиционная и иная деятельность, направленная на получение дополнительного дохода, требует определенных знаний и навыков.