Мошенники обманули за минувшие сутки омского бухгалтера и директора омской фирмы

Бухгалтер на индивидуальном предприятии — 33-летняя жительница Кировского округа — «клюнула» на объявление в интернете о дополнительном заработке путем «инвестиций». По итогу «игры на бирже» омичка лишилась почти 650 тысяч рублей. Еще более абсурдным решением отличилась 50-летняя директор одного из омских предприятий. Ей пришло сообщение в мессенджер о лотерее, которую организовал один из банков. Дама не удосужилась проверить информацию либо на официальном сайте этого кредитного учреждения, либо просто позвонив в банк. По итогу, она потеряла 65 тысяч рублей.