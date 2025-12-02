Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детям и жене погибшего под поездом свердловчанина выплатят компенсацию

На Урале в пользу детей погибшего взыскали компенсацию.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области транспортная прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда. Речь идет об инциденте, произошедшем в июле 2024 года. Подробности сообщает Уральская транспортная прокуратура.

38-летний уралец получил смертельные травмы, когда попал под состав. Трагедия произошла около перегона станции Исеть — Шувакиш.

— Транспортной прокуратурой в интересах двух дочерей погибшего в возрасте 7 и 15 лет, а также его жены подан иск. Требование было связано с взысканием компенсации морального вреда, выплат по случаю потери кормильца, — передает надзорное ведомство.

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга решил взыскать компенсацию с владельца объекта и страховой компании в пользу родственников. Общая сумма составила более миллиона рублей. Исполнение решения контролирует транспортная прокуратура.