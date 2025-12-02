Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму

В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.
«Пострадавшая женщина госпитализирована в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6, ребенок — в Республиканскую детскую клиническую больницу. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое, стабильное», — рассказали в пресс-службе минздрава.
Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Его ход находится на контроле прокуратуры республики.