Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. Состояние женщины и ее 6-летнего сына, получивших ранения при нападении родственника, медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.

В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.

«Пострадавшая женщина госпитализирована в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6, ребенок — в Республиканскую детскую клиническую больницу. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое, стабильное», — рассказали в пресс-службе минздрава.

Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Его ход находится на контроле прокуратуры республики.