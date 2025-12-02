Ричмонд
Пережил клиническую смерть: В Молдове трехлетний малыш упал в колодец — мальчика спас отец

Инцидент произошёл в Слободзее в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

Пережил клиническую смерть: в Слободзее ребёнок упал в колодец.

Инцидент произошёл 28 ноября в частном жилище. Семья занималась домашними делами. Отец работал на огороде, двое малышей трёх и пяти лет находились рядом с ним.

Старший мальчик убежал в дом к маме, младший остался на улице. Вскоре родители спохватились трёхлетнего сына. Отец заглянул в колодец и увидел на глубине трёх-четырёх метров ребёнка. Он был в воде без сознания, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Глава семейства прыгнул в колодец. Его вместе с сыном на руках доставали соседи.

Медики диагностировали у мальчика переохлаждение второй степени и клиническую смерть. В больнице маленького пациента удалось реанимировать, он в стабильном состоянии.

Правоохранители проводят разбирательство и призывают взрослых ни на миг не оставлять детей без присмотра!

