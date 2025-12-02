Заведующую детским садом в Башкирии обвиняют во взяточничестве

В Башкирии завершено расследование в отношении заведующей детским садом из Белокатайского района. Ее обвиняют по 14 эпизодам получения взяток в значительном и крупном размере. По версии следствия, на протяжении нескольких лет она систематически брала деньги от своих подчиненных.
Как уточнили в СУ СКР по РБ, взятки передавались как наличными, так и переводами. В общей сложности общая сумма полученных средств превысила 3,1 миллиона рублей. Деньги вручали за общее покровительство, попустительство по службе, а также за положительные решения о начислении и сохранении стимулирующих выплат и других материальных поощрений.
Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, на недвижимость и автомобиль подозреваемой наложен арест. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, следователи дали правовую оценку и действиям тех, кто передавал деньги, то есть взяткодателей.
