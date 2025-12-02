Ричмонд
Транспортный кризис в Уфе: водителей мало, техника дорожает

Мэр Уфы признал нехватку водителей трамваев и троллейбусов.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 2 декабря, мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел в прямой эфир с жителями города. Главной темой обсуждения стали вопросы работы общественного транспорта. Градоначальник признал серьезную нехватку водителей в отрасли.

Мавлиев отметил, что дефицит профессиональных кадров ощущается остро, и даже значительное повышение заработной платы на 40% в 2025 году ситуацию не исправило.

— В системе общественного транспорта не хватает профессиональных водителей, даже увеличение зарплаты не помогает. В очередь не выстраиваются, — сказал мэр.

Известно, что в уфимском электротранспорте сейчас работают лишь 160 водителей при потребности в 360. Из-за этого трамваи и троллейбусы курсируют только в одну смену — с пяти утра до восьми вечера, а у существующего персонала регулярно случаются переработки.

Мэр подчеркнул, что поддерживает развитие всех видов городского транспорта, включая электросамокаты и велодорожки. Он рассказал, что за последние два с половиной года удалось стабилизировать работу муниципального предприятия, хотя оно ежегодно требует больших денег, а Уфа несет субсидируемую ответственность в миллиард рублей.

— Парк постепенно обновляется: в городе уже 69 современных трамваев, недавно поступило 10 новых троллейбусов, а в январе ожидается еще пять. В планах на следующий год — замена 30 устаревших троллейбусов, — обнадежил Мавлиев.

При этом обновление автобусного парка сталкивается с финансовыми трудностями: за пять лет цена на автобусы среднего класса выросла с 3−5 до 10−13 миллионов рублей, а на крупные — до 18−20 миллионов. Дополнительные сложности создают постоянный рост цен на топливо и дефицит качественных импортных запчастей.

Ранее начальник управления транспорта и связи Уфы Олег Хмарин сообщал, что для полноценного обслуживания города требуется не менее 1400 единиц транспорта, однако ежедневно на маршруты выходит только около тысячи.

Из-за растущих расходов и отставания тарифов в 2026 году планируется индексация стоимости проезда на регулируемых маршрутах. Для повышения экономической эффективности также рассматривается переход на систему самостоятельной оплаты без кондукторов, которых только в электротранспорте работает около 150 человек. Для реализации этой идеи потребуется принять республиканский закон, устанавливающий штрафы за безбилетный проезд.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.