Транспортный кризис в Уфе: водителей мало, техника дорожает

При этом обновление автобусного парка сталкивается с финансовыми трудностями: за пять лет цена на автобусы среднего класса выросла с 3−5 до 10−13 миллионов рублей, а на крупные — до 18−20 миллионов. Дополнительные сложности создают постоянный рост цен на топливо и дефицит качественных импортных запчастей.