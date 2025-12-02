Ричмонд
В Омске в ДТП со скорой на улице Лизы Чайкиной пострадал медработник

Прокуратура Омска взяла на контроль проверку по ДТП с участием машины скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль скорой помощи со спецсигналами столкнулся с «Грейт Вол» при развороте на улице Лизы Чайкиной. Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Грейт Вол», совершая разворот, допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи. Машина экстренной службы двигалась в попутном направлении по встречной полосе с включенными световыми и звуковыми спецсигналами.

В результате происшествия травмы получил пассажир скорой — сотрудник медицинского учреждения, который обратился за медицинской помощью.

Окончательная оценка действий водителя, допустившего ДТП, будет дана после завершения проверки. На данный момент ее ход находится на особом контроле в прокуратуре Омска. Ранее мы писали, что в Омске мужчина вырвал хвойное дерево на глазах у ребенка.