В Омске в ДТП со скорой на улице Лизы Чайкиной пострадал медработник

Окончательная оценка действий водителя, допустившего ДТП, будет дана после завершения проверки. На данный момент ее ход находится на особом контроле в прокуратуре Омска. Ранее мы писали, что в Омске мужчина вырвал хвойное дерево на глазах у ребенка.