В Омске в ДТП со скорой на улице Лизы Чайкиной пострадал медработник

Автомобиль скорой помощи со спецсигналами столкнулся с «Грейт Вол» при развороте на улице Лизы Чайкиной. Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Грейт Вол», совершая разворот, допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи. Машина экстренной службы двигалась в попутном направлении по встречной полосе с включенными световыми и звуковыми спецсигналами.
В результате происшествия травмы получил пассажир скорой — сотрудник медицинского учреждения, который обратился за медицинской помощью.
Окончательная оценка действий водителя, допустившего ДТП, будет дана после завершения проверки. На данный момент ее ход находится на особом контроле в прокуратуре Омска.