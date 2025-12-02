В Башкирии ужесточат правила пожарной безопасности на новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздников в Башкирии будет действовать особый противопожарный режим. Он начнется 31 декабря 2025 года и продлится до 11 января 2026 года. Соответствующее постановление утвердило правительство республики.
Как пояснил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, эта мера направлена на снижение рисков возникновения пожаров и других происшествий, связанных с новогодними торжествами.
На время действия режима запрещается проводить массовые мероприятия на площадках, где есть нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу для жизни людей. Также нельзя будет разводить открытый огонь вне специально подготовленных и оборудованных мест.
Кроме того, размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в этот период будет увеличен вдвое.
В Госкомитете по ЧС призывают жителей и гостей Башкирии соблюдать эти ограничения, чтобы избежать пожаров и не допустить несчастных случаев.
