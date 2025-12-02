Ричмонд
Школа в поселке «Цветы Башкирии» появится не раньше 2027 года

Ратмир Мавлиев назвал сроки начала строительства школы в микрорайоне.

Источник: Комсомольская правда

Во время прямого эфира с жителями Уфы мэр Ратмир Мавлиев сообщил о планах по строительству новой школы в микрорайоне «Цветы Башкирии». По его словам, работы начнутся в 2027 году.

Мавлиев пояснил, что для этого уже подготовлена вся необходимая основа: выделен земельный участок, готова проектно-сметная документация и решены организационные вопросы. Следующий шаг — включение проекта в республиканскую адресную инвестиционную программу для поэтапной реализации.

Однако мэр отметил, что в 2026 году к строительству приступить не удастся, так как приоритетными для города сейчас являются решение проблемы со школой в поселке Нагаево и развитие Калининского района, а «Цветы Башкирии» занимают в этом списке третью позицию.

Он также добавил, что параллельно в микрорайоне планируется реализовать и другие проекты по благоустройству, в том числе монтаж уличного освещения и создание велодорожек.

