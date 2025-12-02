В Башкирии мать троих детей отправили в колонию за неуплату алиментов

Краснокамский межрайонный суд приговорил к реальному сроку лишения свободы 29-летнюю жительницу Башкирии. Ее признали виновной в длительной неуплате алиментов на двух дочерей и сына.
Согласно материалам дела, на женщину была возложена обязанность по финансовому содержанию детей, однако она ее систематически игнорировала. Несмотря на неоднократные предупреждения судебных приставов и привлечение к административной, а затем и к уголовной ответственности, она накопила задолженность, превышающую один миллион рублей.
Подсудимая полностью признала свою вину. В настоящее время она ограничена в родительских правах, а дети проживают вместе с отцом. Суд назначил ей наказание в виде трех месяцев и десяти дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
